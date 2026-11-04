Ausblick: BlackLine legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BlackLine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,629 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent auf 194,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 178,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,390 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 766,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 700,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net