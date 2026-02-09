Ausblick: BlackLine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BlackLine öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,591 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

BlackLine soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 183,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 1,45 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 700,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 653,3 Millionen USD generiert wurden.

