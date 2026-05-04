Ausblick: BlackLine präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BlackLine präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,451 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 351,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,47 Prozent auf 181,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,41 USD aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 765,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 700,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at