BlackLine Aktie

BlackLine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:01:06

Ausblick: BlackLine präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BlackLine präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,451 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 351,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,47 Prozent auf 181,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,41 USD aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 765,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 700,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BlackLine Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu BlackLine Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BlackLine Inc Registered Shs 28,62 8,20% BlackLine Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische präsentiert sich stabil. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Verluste. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen