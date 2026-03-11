Blackline Safety Aktie

Blackline Safety

WKN DE: A2H9NJ / ISIN: CA0923821007

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Blackline Safety legt Quartalsergebnis vor

Blackline Safety gibt am 12.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,19 Prozent auf 38,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Blackline Safety noch 37,7 Millionen CAD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,008 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,100 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 175,0 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 150,5 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Blackline Safety Corp

