Ausblick: Blackline Safety vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Blackline Safety öffnet am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,010 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blackline Safety noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 41,4 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 15,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Blackline Safety einen Umsatz von 35,7 Millionen CAD eingefahren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,111 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,170 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 152,5 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 127,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at