Ausblick: BlackLine stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BlackLine wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,572 USD. Dies würde einem Zuwachs von 340,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BlackLine 0,130 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 187,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 766,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 700,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at