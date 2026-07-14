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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: BlackRock gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BlackRock gibt am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,68 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,19 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll BlackRock nach den Prognosen von 9 Analysten 6,69 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,03 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 54,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 35,31 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 28,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 24,92 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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