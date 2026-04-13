BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: BlackRock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BlackRock wird am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,72 USD. Im Vorjahresquartal waren 9,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
BlackRock soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,55 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 52,38 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 35,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 28,03 Milliarden USD, gegenüber 24,92 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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