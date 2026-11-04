BlackRock TCP Capital Aktie

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WKN DE: A2N4AB / ISIN: US09259E1082

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: BlackRock TCP Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BlackRock TCP Capital gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass BlackRock TCP Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 159,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -46,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BlackRock TCP Capital für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,5 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,645 USD je Aktie, gegenüber -1,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 129,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren -76,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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