BlackRock TCP Capital Aktie
WKN DE: A2N4AB / ISIN: US09259E1082
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: BlackRock TCP Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BlackRock TCP Capital lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass BlackRock TCP Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,198 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 358,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren -14,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,806 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 154,8 Millionen USD, gegenüber -76,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackRock TCP Capital Corp Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: BlackRock TCP Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: BlackRock TCP Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: BlackRock TCP Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: BlackRock TCP Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu BlackRock TCP Capital Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BlackRock TCP Capital Corp Registered Shs
|3,53
|4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.