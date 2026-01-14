Ausblick: BlackRock verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BlackRock präsentiert in der am 15.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

15 Analysten schätzen, dass BlackRock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,27 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,63 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,54 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 47,32 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 42,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 23,99 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at