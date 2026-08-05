Ausblick: BlackSky Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BlackSky Technology präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,377 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,38 Prozent auf 30,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BlackSky Technology noch 22,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,504 USD, gegenüber -2,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 137,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 106,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at