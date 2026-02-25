Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BlackSky Technology gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass BlackSky Technology für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 30,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BlackSky Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,283 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,670 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 108,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 102,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at