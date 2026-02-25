BlackSky Technology Aktie

WKN DE: A40JYA / ISIN: US09263B2079

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BlackSky Technology gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass BlackSky Technology für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 30,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BlackSky Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,283 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,670 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 108,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 102,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BlackSky Technology Inc Registered Shs

Analysen zu BlackSky Technology Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

BlackSky Technology Inc Registered Shs 20,19 2,44% BlackSky Technology Inc Registered Shs

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

NVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

