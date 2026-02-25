BlackSky Technology Aktie
WKN DE: A40JYA / ISIN: US09263B2079
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BlackSky Technology gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass BlackSky Technology für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 30,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BlackSky Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,1 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,283 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,670 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 108,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 102,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackSky Technology Inc Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: BlackSky Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: BlackSky Technology präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu BlackSky Technology Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BlackSky Technology Inc Registered Shs
|20,19
|2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.