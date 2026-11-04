BlackSky Technology Aktie
WKN DE: A40JYA / ISIN: US09263B2079
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BlackSky Technology veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,232 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 102,04 Prozent auf 39,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BlackSky Technology noch 19,6 Millionen USD umgesetzt.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,534 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 141,1 Millionen USD, gegenüber 106,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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