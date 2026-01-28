Ausblick: Blackstone gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blackstone wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blackstone noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,68 Milliarden USD gegenüber 4,49 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,34 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,62 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,69 Milliarden USD, gegenüber 12,46 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at