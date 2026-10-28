Blackstone Mortgage Trust Aktie

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WKN DE: A1T90Y / ISIN: US09257W1009

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Blackstone Mortgage Trust, gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blackstone Mortgage Trust, stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,244 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 60,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 148,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 373,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 614,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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