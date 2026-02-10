Ausblick: Blackstone Mortgage Trust, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blackstone Mortgage Trust, lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Blackstone Mortgage Trust, die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,393 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 68,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 125,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 397,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 USD, gegenüber -1,170 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 464,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at