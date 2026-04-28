Ausblick: Blackstone Mortgage Trust, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blackstone Mortgage Trust, wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,382 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blackstone Mortgage Trust, in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 67,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 118,9 Millionen USD im Vergleich zu 365,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 365,0 Millionen USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at