Ausblick: Blackstone Secured Lending Fund Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blackstone Secured Lending Fund Registered stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,786 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Blackstone Secured Lending Fund Registered nach den Prognosen von 9 Analysten 359,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 359,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,21 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,45 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at