Blackstone Secured Lending Fund Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DHXC / ISIN: US09261X1028

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Blackstone Secured Lending Fund Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blackstone Secured Lending Fund Registered präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,785 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,750 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 353,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered einen Umsatz von 325,9 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

