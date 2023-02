Ausblick: Blackstone Secured Lending Fund Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blackstone Secured Lending Fund Registered präsentiert in der am 27.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,877 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blackstone Secured Lending Fund Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 245,8 Millionen USD im Vergleich zu 192,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,85 USD im Vergleich zu 2,43 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 845,6 Millionen USD, gegenüber 625,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

