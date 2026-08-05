Ausblick: Blackstone Secured Lending Fund Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blackstone Secured Lending Fund Registered wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,662 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Blackstone Secured Lending Fund Registered nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 326,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 335,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,74 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,46 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at