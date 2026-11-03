Blackstone Secured Lending Fund Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHXC / ISIN: US09261X1028
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Blackstone Secured Lending Fund Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Blackstone Secured Lending Fund Registered stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,663 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered 0,570 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 349,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Blackstone Secured Lending Fund Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 317,8 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie, gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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