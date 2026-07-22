Blackstone Aktie

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WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Blackstone stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blackstone veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blackstone 0,980 USD je Aktie eingenommen.

Blackstone soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,82 USD im Vergleich zu 3,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 14,50 Milliarden USD, gegenüber 13,65 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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