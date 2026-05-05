Blade Air Mobilit a Aktie

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WKN DE: A3CPJD / ISIN: US0926671043

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Blade Air Mobility A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blade Air Mobility A wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,038 USD. Dies würde einen Gewinn von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Blade Air Mobility A -0,040 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Blade Air Mobility A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 269,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 197,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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