Ausblick: Blade Air Mobility A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blade Air Mobility A wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 67,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 70,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,028 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 275,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 197,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at