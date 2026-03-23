Blaize Holdings Aktie
WKN DE: A40WDD / ISIN: US0929151076
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Blaize mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Blaize öffnet am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,164 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 22,0 Millionen USD für Blaize, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,254 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 36,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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