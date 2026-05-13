Ausblick: Blaize mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blaize wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,122 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blaize noch ein Verlust pro Aktie von -1,610 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blaize in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 167,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,366 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,980 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at