Ausblick: Blaize präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blaize lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blaize im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,136 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 11,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,808 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 36,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at