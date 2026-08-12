Blaize Holdings Aktie
WKN DE: A40WDD / ISIN: US0929151076
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Blaize vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Blaize wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 520,20 Prozent auf 12,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,595 USD je Aktie, gegenüber -1,980 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 124,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 38,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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