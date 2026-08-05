Ausblick: Blend Labs A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blend Labs A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,016 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blend Labs A noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,054 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,100 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 131,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 123,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at