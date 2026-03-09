Ausblick: Blend Labs A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blend Labs A lädt am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,001 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Blend Labs A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 31,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 41,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 122,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 162,0 Millionen USD.

