Ausblick: Blink Charging legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Blink Charging wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,098 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blink Charging in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 21,7 Millionen USD im Vergleich zu 20,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,320 USD im Vergleich zu -0,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 107,2 Millionen USD, gegenüber 103,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at