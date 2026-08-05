Ausblick: Blink Charging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blink Charging wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,072 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 76,77 Prozent erhöht. Damals waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 24,3 Millionen USD – ein Minus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blink Charging 28,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,269 USD, gegenüber -0,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 106,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 103,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at