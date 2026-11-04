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WKN DE: A2DWW2 / ISIN: US09354A1007

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Blink Charging präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blink Charging stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Blink Charging in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 21,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 27,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,221 USD, gegenüber -0,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 86,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 103,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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