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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Block (ex Square) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Block (ex Square) wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

36 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD gegenüber 0,740 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,61 Prozent auf 6,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 43 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 35 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 24,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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