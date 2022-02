Ausblick: Block (ex Square) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Block (ex Square) wird am 24.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 32 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,230 USD. Dies würde einer Verringerung von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Block (ex Square) 0,320 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,97 Prozent auf 4,04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 37 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 0,840 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 17,66 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at