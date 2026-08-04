Ausblick: Block (ex Square) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Block (ex Square) gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,871 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Block (ex Square) ein EPS von 0,870 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten ein Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

42 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 25,92 Milliarden USD, gegenüber 24,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at