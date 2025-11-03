Blom Asa Aktie

WKN: 896938 / ISIN: NO0003679102

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Blom Asa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blom Asa äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,221 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blom Asa -0,130 NOK je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,10 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Blom Asa für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,01 Milliarden NOK aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,308 NOK im Vergleich zu -10,540 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 6,88 Milliarden NOK, gegenüber 6,89 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Blom Asa

