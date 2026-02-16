Blom Asa Aktie

Blom Asa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896938 / ISIN: NO0003679102

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Blom Asa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Blom Asa öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass Blom Asa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,660 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,86 Milliarden NOK gegenüber 1,74 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,219 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -10,540 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,71 Milliarden NOK, gegenüber 6,89 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Blom Asa

mehr Nachrichten

Analysen zu Blom Asa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Blom Asa 0,74 -2,24% Blom Asa

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen