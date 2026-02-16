Blom Asa Aktie
WKN: 896938 / ISIN: NO0003679102
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Blom Asa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Blom Asa öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen, dass Blom Asa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,660 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,86 Milliarden NOK gegenüber 1,74 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,219 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -10,540 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,71 Milliarden NOK, gegenüber 6,89 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
