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WKN: 896938 / ISIN: NO0003679102

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Blom Asa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Blom Asa stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blom Asa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,299 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 NOK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,97 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,82 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,575 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 6,73 Milliarden NOK, gegenüber 6,55 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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