Ausblick: Bloom Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bloom Energy äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,307 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bloom Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 648,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 572,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,540 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at