Ausblick: Bloom Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bloom Energy wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 539,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 65,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 326,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,24 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at