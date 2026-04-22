Bloomage BioTechnology a Aktie

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WKN DE: A3CSAB / ISIN: CNE100003NL9

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bloomage BioTechnology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bloomage BioTechnology A wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,229 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bloomage BioTechnology A -0,390 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,94 Prozent auf 1,27 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,739 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,360 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,57 Milliarden CNY, gegenüber 5,31 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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