Ausblick: Bloomage BioTechnology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bloomage BioTechnology A wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 988,7 Millionen CNY gegenüber 1,06 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,954 CNY, gegenüber 0,610 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 4,53 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,17 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at