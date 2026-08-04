Ausblick: Bloomin Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bloomin Brands wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,289 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 1,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,869 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 3,97 Milliarden USD im Vergleich zu 3,96 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at