Bloomin' Brands Aktie
WKN DE: A1JWXL / ISIN: US0942351083
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bloomin Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bloomin Brands öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,566 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.
12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,76 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,835 USD, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 3,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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