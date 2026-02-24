Ausblick: Bloomin Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bloomin Brands stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,244 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bloomin Brands noch ein Verlust pro Aktie von -0,930 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bloomin Brands nach den Prognosen von 12 Analysten 980,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 972,0 Millionen USD umgesetzt worden.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,96 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

