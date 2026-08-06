Ausblick: BLS International Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BLS International Services wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,50 INR je Aktie gegenüber 4,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,43 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 20,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,68 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 35,91 Milliarden INR, gegenüber 29,98 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at