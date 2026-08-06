BLS International Services Aktie
WKN DE: A2JDBM / ISIN: INE153T01027
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: BLS International Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BLS International Services wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,50 INR je Aktie gegenüber 4,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,43 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 18,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 20,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,68 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 35,91 Milliarden INR, gegenüber 29,98 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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