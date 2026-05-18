Ausblick: BLS International Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BLS International Services präsentiert am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,00 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BLS International Services 3,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll BLS International Services mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,73 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,60 INR, gegenüber 12,34 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 28,88 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 21,93 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at